«Я разжалован в бомжи»: Шнуров поддержал потерявших работу новой песней

Эпатажный музыкант, поэт, а ныне еще и политик, Сергей Шнуров выложил в Instagram видео со своей новой песней. 47-летний артист записал композицию дома, подыгрывая себе на маленькой гитаре. Вряд ли это очередной хит «Ленинграда», скорее, попытка воспроизвести «крик души» российского народа. Зато очень мелодичная и почти без мата.
Шнуров поет о том, что прежним мир уже не будет. Речь, конечно, о пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции, от которой пострадал бизнес всех уровней. Музыкант намекает на то, что итогом этой ситуации станет пьянство оставшихся без работы людей.
«Из охранника на складе
Я разжалован в бомжи.
Как тут при таком раскладе
Трезвым жить мне, расскажи.
У-у-у-у-уплывает пусть
Грез моих флотилия.
Накатила грусть,
С нею накатил и я», — поется в песне.
Поклонники Шнурова пишут в комментариях, что артист, как всегда, попал в точку. Некоторые даже сравнивают его с фигурой Высоцкого в Советском Союзе.
А как по вашему, тянет Шнуров на Высоцкого или «мелковат»?