«Я разжалован в бомжи»: Шнуров поддержал потерявших работу новой песней

Эпатажный музыкант, поэт, а ныне еще и политик, Сергей Шнуров выложил в Instagram видео со своей новой песней. 47-летний артист записал композицию дома, подыгрывая себе на маленькой гитаре. Вряд ли это очередной хит «Ленинграда», скорее, попытка воспроизвести «крик души» российского народа. Зато очень мелодичная и почти без мата.

Шнуров поет о том, что прежним мир уже не будет. Речь, конечно, о пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции, от которой пострадал бизнес всех уровней. Музыкант намекает на то, что итогом этой ситуации станет пьянство оставшихся без работы людей.

«Из охранника на складе Я разжалован в бомжи. Как тут при таком раскладе Трезвым жить мне, расскажи. У-у-у-у-уплывает пусть Грез моих флотилия. Накатила грусть, С нею накатил и я», — поется в песне.

Поклонники Шнурова пишут в комментариях, что артист, как всегда, попал в точку. Некоторые даже сравнивают его с фигурой Высоцкого в Советском Союзе.

А как по вашему, тянет Шнуров на Высоцкого или «мелковат»?