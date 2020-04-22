«Аукцыон», «Ночные снайперы», Лепс: какие онлайн-концерты покажут 22, 24 и 25 апреля

Артисты ищут встречи с поклонниками даже в период вынужденной самоизоляции.

22 апреля меломанов ждут сразу несколько онлайн-концертов, самых разных исполнителей. Помимо Вадима Самойлова, который споет хиты «Агаты Кристи» в 18 часов, в 21:00 в прямой эфир на Facebook выйдет рок-группа «Аукцыон» — музыканты представят свой новый альбом «Мечты».

Любителей западного рока в 22:00 на своей странице в Facebook ждет группа Snow Patrol. В это же время на странице в Instagram поп-певицы Сюзанны пройдет прямой эфир с песнями и ответами на вопросы (в рамках проекта #песнядома).

Онлайн-площадки тоже не отстают. Сервис show.okko.tv в ближайшее время собирается транслировать два концерта: 24 апреля — Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» (начало в 19 часов), а 25 числа — Григория Лепса (начало в 17 часов).

«Яндекс.Эфир» 24 апреля в 9:00 запустит онлайн-марафон «Я буду ждать свою музыку». Ожидается выступление групп «Ундервуд», Jane Air, «Ногу свело», «Нервы», Uma2rman, а также Светланы Сургановой, Линды, Ольги Кормухиной и других исполнителей. На следующий день на этой же платформе запланирован онлайн-концерт группы «Хлеб» (начало в 19 часов).