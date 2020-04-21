«Давай вечером с тобой встретимся»: Вадим Самойлов даст онлайн-концерт

Звезда «Агаты Кристи» и его музыканты будут играть из трех разных городов.

22 апреля в 18:00 по Москве на YouTube-канале музыканта Вадима Самойлова пройдет его онлайн-концерт.

Как сообщается на странице сооснователя легендарной рок-группы «Агата Кристи» в Instagram, Вадим будет играть один на большой сцене в Екатеринбурге, а его музыканты будут аккомпанировать ему из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом у шоу будут профессиональные свет, звук и задний видеоряд на широких экранах — все как на настоящем живом концерте.

В добавок, это будет благотворительная акция — каждый зритель трансляции сможет сделать добровольное пожертвование в детский фонд «Мы вместе». Деньги пойдут на адресную помощь тяжелобольным, осиротевшим детям, а также малообеспеченным семьям.

Ожидается, что уральский рокер будет исполнять песни «Агаты Кристи», которая, напомним, распалась в 2010 году. После этого у братьев Самойловых были конфликты из-за денег и авторских прав на песни, но в последнее время Вадим нередко дает ностальгические концерты с хитами легендарного коллектива. Похоже, что бывшие участники группы все-таки договорились между собой.