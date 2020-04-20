«Снимали в режиме самоизоляции»: Фадеев и Валерия выпустили клип на песню «До предела»

Музыкант Максим Фадеев и певица Валерия записали совместный трек, а заодно и сняли для него новый клип. Композиция «До предела» уже доступна для просмотра на видеосервисе Youtube, хотя нельзя сказать, что она пользуется большой популярностью у пользователей ресурса. Несмотря на звездный дуэт, в данный момент у клипа всего 3600 просмотров и это учитывая, что премьера состоялась 19 апреля.

Небольшие цифры не мешают поклонникам музыкантов хвалить своих кумиров. Комментаторы положительно оценили визуальный ряд нового проекта, а также отметили, что клип вышел очень своевременно, пока весь мир находится в самоизоляции из-за эпидемии.

Как заметил сам Фадеев в своем официальном аккаунте в Instagram, видео и песня сочетают в себе все сложные эмоции современного мира, собранные в кулак и превращенные в клип. Музыкант отметил, что жестко соблюдает карантин, операторы даже не входили в его дом, съемка велась лишь из окон.