Знаменитый слепой певец Андреа Бочелли спел песню надежды для всего мира

61-летний артист и его фонд собирают деньги для медиков, которые борются с эпидемией.

В Сети появилось видео выступления известного итальянского оперного певца Андреа Бочелли у кафедрального собора Милана 12 апреля. Запись называется «Удивительная грация — музыка для надежды» и посвящена борьбе с пандемией коронавируса. Известно, что сам слепой артист и фонд, носящий его имя, сейчас собирают средства для закупки оборудования и средств защиты для персонала больниц. Данный ролик тоже создан для поддержки этой кампании.

Съемка показывает, что Бочелли стоит на площади перед собором совсем один, улицы Милана пусты. Далее идут кадры из других городов Европы и мира, которые также опустели ввиду режима самоизоляции. Видео призывает людей оставаться дома для скорейшей победы над эпидемией.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, на 17 апреля в мире насчитывается более 2,16 миллиона случаев заболевания CoViD-19, боле 145 тысяч человек погибло в результате заражения этой инфекцией.