«Это мы пока держим в тайне»: Николаев намекнул на совместную работу с Валерией

Народная артистка России Валерия 17 апреля отмечает 52-летие. Она сама сообщила об этом событии трогательным обращением к своей 81-летней матери Галине, поблагодарив ее за то, что появилась на свет: «Спасибо за жизнь, спасибо за твою бесконечную любовь, спасибо за музыку! Будь здорова, пожалуйста».

А вот саму именинницу уже поспешили поздравить многие коллеги, друзья и родные. Композитов и певец Игорь Николаев на своей странице в «Инстаграме» разместил целую подборку совместных фотографий с Валерией и очень тепло обратился к звезде:

«Лерочка, дорогая, с добрым утром твоего дня рождения! Я знаю, ты с утра уже на спорте, но надеюсь, что не опоздал с поздравлением!» — написал артист. И заинтриговал поклонников: «Я счастлив, что в этом году нас с тобой ждут долгожданные творческие совместные работы, но это мы пока держим в тайне!) Спасибо за светлую энергию твоего голоса и твоего сердца!»

Подписчики Николаева присоединились к поздравлениям и написали для Валерии множество приятных слов и пожеланий.