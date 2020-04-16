Ассистент Фредди Меркьюри раскрыл последнее желание музыканта

Просьбу рок-музыкант озвучил за четыре дня до смерти.

Помощник Фредди Меркьюри рассказал, о чем легендарный исполнитель просил его перед смертью. Желание было озвучено за четыре дня до роковой даты.

Питер Фристоун несколько лет был самым близким другом вокалиста легендарной группы Queen. За несколько месяцев до смерти Меркьюри, когда врачи признавали, что дни артиста сочтены, Фристоун исполнял роль сиделки.

20 ноября 1991 года Фредди заявил, что хочет в последний раз осмотреть свой дом. Особенно ему хотелось взглянуть на коллекцию произведений искусства.

Ослабленному музыканту помогли спуститься на первый этаж, и он обошел японскую комнату и гостиную, пишет сайт argumenti.ru.

Во время прогулки Меркьюри рассказывал, как и когда он приобрел те или иные предметы.