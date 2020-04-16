«Мы не просто коллеги, мы Братья!»: группа MBAND официально распалась

Плохие новости для любителей хорошей музыки и современных бой-бэндов, в четверг, 16 апреля, российская группа MBAND прекратила свое существование. И нет, коронавирус тут не при чем, просто пришло ее время. Продюсер Константин Меладзе в своем официальном Instagram объявил о том, что пришла пора двигаться дальше.

«Продюсерский центр Meladze Music сообщает: Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артём Пиндюра начинают сольную карьеру. Каждый — свою» — так закончилась эпоха группы MBAND

Главный хит коллектива называется «Она вернется» и это точно не относится к самой группе. За 6 лет на видеосервисе Youtube видеоролик собрал более 100 миллионов просмотров.

Один из участников коллектива, Анатолий Цой, выложил подробный пост в своем Instagram, в котором поблагодарил своих фанатов, коллег, а также Константина Меладзе за возможность вырваться в мир большого шоу-бизнеса и показать свои возможности.