«Я верю, что мы победим»: рэпер Pitbull записал гимн борьбы с коронавирусом

Американский рэпер Pitbull сочинил песню о победе над коронавирусом. Трек в видео к нему называются I believe that we will win («Я верю, что мы победим»).

Композиция напоминает собой фанатские «кричалки» на спортивных матчах. В тексте 39-летний артист говорит поклонникам, что главная опасность — это страх. Своими лозунгами он призывает людей не бояться и верить в победу над инфекцией. Крики на заднем фоне записали и прислали по Сети его многочисленные подписчики.

Все доходы от продажи и прослушивания этого трека рэпер пообещал перевести в американские благотворительные организации, сообщает издание Billboard. Оно же приводит слова артиста, который уверяет, что все люди должны вынести из текущей ситуации урок и слотиться вместе.

«Дошло до того, что люди были настолько связаны друг с другом технологиями, что стали отдалены. Теперь они настолько отдалены, что, по иронии судьбы, оказались связаны», — рассуждает Pitbull.

Рэпер считает, что сейчас подобная песня нужна миру как никогда.