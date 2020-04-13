«А я сижу на карантине»: Шнуров сочинил новую песню в свой день рождения

В понедельник, 13 апреля, одному из самых скандальных артистов российской сцены, музыканту Сергею Шнурову, исполнилось 47 лет. Певец решил отметить такой важный день особым постом в личный аккаунт в Instagram. Исполнитель записал видеоролик, в котором он сидя на диване в шортах и поставив рядом бутылку с неизвестным напитком, играет на небольшой гитаре свежесочиненную песню. Текст новый, а вот мелодию узнают все жители России.

«А я сижу на карантине, пиво не везут, бодун. Как хорошо что, день рождения, только раз в году» — исполнил Шнуров.

Пользователи соцсети в комментариях принялись поздравлять музыканта с праздником и на удивление, обошлось даже без негативных посылов, все желают Сергею лишь добра и счастья.