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«А я сижу на карантине»: Шнуров сочинил новую песню в свой день рождения

Певец остался недоволен плохой доставкой продуктов и головной болью.

«А я сижу на карантине»: Шнуров сочинил новую песню в свой день рождения
Музыкант Сергей Шнуров. Фото: КП/Золото Олег

В понедельник, 13 апреля, одному из самых скандальных артистов российской сцены, музыканту Сергею Шнурову, исполнилось 47 лет. Певец решил отметить такой важный день особым постом в личный аккаунт в Instagram. Исполнитель записал видеоролик, в котором он сидя на диване в шортах и поставив рядом бутылку с неизвестным напитком, играет на небольшой гитаре свежесочиненную песню. Текст новый, а вот мелодию узнают все жители России.

«А я сижу на карантине, пиво не везут, бодун. Как хорошо что, день рождения, только раз в году» — исполнил Шнуров.

Пользователи соцсети в комментариях принялись поздравлять музыканта с праздником и на удивление, обошлось даже без негативных посылов, все желают Сергею лишь добра и счастья.

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