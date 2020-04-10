И эти туда же: в новом клипе Gorillaz напомнили о самоизоляции и чистоте рук

Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила третье видео на песню с нового альбома Song Machine. Диск они решили не сразу выкладывать в Сеть, а дарить фанатам по одному треку, зато сразу поддерживая каждый сингл отдельным видеоклипом.

В новом ролике под названием Aries рисованные музыканты коллектива едут на машинах и мотоцикле на фоне городских и пустынных пейзажей, снятых, как будто на старую засвеченную пленку. Особого сюжета в этом нет, но сидящим на домашнем карантине слушателям видео стопроцентно напомнит о беспечных путешествиях, которые хороши уже хотя бы тем, что ты можешь просто ехать без всяких ограничений. В сочетании с гениальной музыкой Деймона Албарна клип точно пробудит в каждом человеке ностальгию по свободе передвижений.

Однако авторы ролика как будто поиздевались над зрителями: создав романтичный образ путешествия, в конце видео нарисованный вокалист группы по прозвищу 2D напоминает фанатам оставаться дома и тщательно мыть руки. Во время своего обращения он стоит в защитной маске.