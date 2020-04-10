«Да, я многим рушил мечты»: Дима Билан выпустил новый сингл «Химия»

Певец сохранил свой узнаваемый стиль но добавил в музыку немного новшеств.

В пятницу, 10 апреля, Дима Билан представил свой новый сингл под названием «Химия». Послушать новый потенциальный хит можно практически на всех площадках исполнителя, от Instagram до YouTube.

Нужно отметить, что пока слушатели встречают «Химию» исключительно положительно. Например на YouTube у песни всего 27 дизлайков против почти 2000 положительных оценок, а в Instagram даже Игорь Крутой отметил композицию, правда? слов он пожалел, зато поставил сразу четыре взрыва из пяти.

Фанаты исполнителя отметили влияние Ирины Дубцовой, а в припеве заметили подозрительное сходство с песней Ани Лорак «Сумасшедшая», а также с песней «Сто шагов назад» группы «ВИА Гра».