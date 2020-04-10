«Очень личная»: Гагарина порадовала поклонников новой песней о любви

33-летняя Полина Гагарина порадовала поклонников новой песней о любви. Сингл «Небо в глазах» увидел свет 10 апреля. Артистка, известная своим лиричным репертуаром, рассказала порталу Teleprogramma.pro, что с уверенностью может назвать трек очень личным.

«Эта песня очень личная. Она отражает не только мое состояние, но, как мне кажется, и всех, кто влюблен сейчас. Эта песня полна надежды и веры! Она о том, что у любви нет преград – ни время, ни расстояния, ни трудности не могут встать на ее пути. Любовь огромна, как море и небо и необходима, как вода и воздух», — отметила она.

Свою руку к созданию трека приложил небезызвестный рэпер Loc-Dog. Главным же автором стал Александр Жвакин – он написал слова, авторство музыки принадлежит Владимиру Чиняеву и Александру Коновалову. Сама Полина акцентировала внимание, что была свидетелем сведения материала в единую композицию.

Стоит сказать, что за первые 4 часа песню прослушали более 80 тысяч человек. Многим комментирующим трек понравился. «Крутая песня», «Плюс один трек в копилку любимых», «Ваш голос в сочетании с этой музыкой звучит просто невероятно», — писали они.