Шура из «Би-2» объяснил, почему большинство русских рэперов — это «ад и дно»

Как отметил музыкант, они ловят хайп, а через три месяца их уже никто не помнит.

Музыкант Шура из группы «Би-2» заявил, что большинство российских рэперов – это ад и дно. По его словам, среди них настоящим поэтом он может назвать только певца Оксимирона, а вот после него никого достойного, по сути, нет.

Как отметил музыкант, в свое время он обращался сразу к девяти российским рэперам, чтобы они приняли участие в записи его песни No оrder. Однако все они повели себя странно. Не отвечали на звонки, игнорировали его и просто пропадали, что его совсем не устраивало.

«Если бы мне кто-то из известных музыкантов, например, Борис Гребенщиков, предложил записать совместную песню, я бы от счастья умер. А у этих ребят это даже энтузиазма не вызвало».

Как отметил Шура, сейчас многие рэперы появляются «на три месяца». Они выпускают трек, ловят хайп, а потом о них просто все забывают. Как он считает, работать с американскими представителями этого направления проще, чем с русскими, сообщает «АиФ».