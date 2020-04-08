«Мы тебя примем любого»: Трубач вспомнил разговор с мамой после выхода «Голубой луны»

Музыкант Николай Трубач в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как родился хит «Голубая луна», который он исполнил совместно с певцом Борисом Моисеевым. В конце девяностых годов песня пользовалась огромной популярностью. Про музыкантов же ходили сплетни, что они любовники.

«Это шоу-бизнес. В то время я не жалел о выходе песни. Моя жена Лена дала хорошего пинка этой композиции. Я, конечно, опасался слегка. Особенно, когда она стала хитом. А Лена сказала: «Да вперед и с песней». Мы давали по 30-40 концертов в месяц с Борисом». Николай Трубач

По словам Трубача, он с огромным уважением относится к Моисееву. Главный урок, который он от него перенял: делай все, что нравится, и делай, что есть сил. Песня, как он сказал, получилась классной. Правда, позже у Трубача состоялся смешной разговор с родителями.

больше по теме Николай Трубач объяснил, как к нему приклеилось его прозвище Настоящая фамилия исполнителя Харьковец.

«Моя мама — донская казачка. Она в общем-то коммунистка. Была секретарем парторганизации. Она с опаской смотрела на меня после этой песни. Они как-то с отцом собрались с духом. Вызвали меня на разговор. Мама сказала: «Сынок, мы твои родители. Мы тебя примем любого». Я был в шоке. Жена тогда была на седьмом месяце беременности. А мама продолжила: «Ты Бориса приглашай к нам в гости. Мы все понимаем. Москва есть Москва». Мама до последних своих дней, а она уже, к сожалению, умерла, сомневалась на мой счет. Как ни приеду в гости, она спрашивала: «А как Боря, как его здоровье?» — заметил Николай Трубач.