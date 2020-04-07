«Мы все должны замереть, чтобы выжить»: Земфира рассказала, как переживает самоизоляцию

Земфира является одной из самых востребованных певиц, но при этом и самой закрытой в российском шоу-бизнесе. Поклонники каждый год с нетерпением ждут выступлений артистки, поэтому билеты на ее концерты раскупаются в считанные часы. Она живет уединенно, но время от времени видится со своей близкой подругой Ренатой Литвиновой. А на днях девушка неожиданно порадовала поклонников новой песней «Крым». Эта первая композиция, выпущенная за два года.

Как оказалось, Земфира тоже находится в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Певица переживает за пожилых людей, которым в этот сложный период нужна помощь. Впервые за долгое время она вышла на связь с поклонниками в соцсети и рассказала, как переживает карантин. Артистка поделилась радостной новостью — она записывает новый альбом. На снимке девушка позировала в медицинской маске в своей квартире.

«В эти странные дни, когда никто ничего не понимает. Я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило — как в романах моего любимого Филипа Дика — неопределенное время. Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно — сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», — написала звезда.

Поклонники рады были видеть Земфиру. Многие поблагодарили певицу за весточку. «Любим и ждем», «Ради этих слов мы потерпим карантин», «Спасибо, какие прекрасные слова! Берегите себя…», «Ждем тебя, ждем тур, ждем», «Новый альбом, тур — теперь есть стимул терпеть карантин», — прокомментировали пост подписчики.