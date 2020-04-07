Дети музыкантов группы «Мумий тролль» зажигательно спели песню «Страху нет»

Рок-группа «Мумий тролль» не скучает на домашнем карантине. Все эти дни музыканты выкладывают в «Яндекс.Эфире» ролики, на которых они исполняются свои песни, не собираясь на студии. То есть каждый участник коллектива записывает видео со своей партией у себя дома, а потом все это собирается в одну готовую работу.

Из свежего рокеры выложили такой «клип-мозайку» на песню «Страху нет» (название и текст очень актуальны в нынешнее карантинное время). Сначала в ролике барабанщик Олег Пунгин показывает, как играет ударную партию для этой композиции, а затем фронтмен Илья Лагутенко в маске и очках напоминает о мерах защиты при выходе на улицу.

Но главным сюрпризом этого ролика стало неожиданное появление детей музыкантов. Ребятня нарядилась в яркие костюмы и задорно исполнила припев песни. Видео заряжает позитивом и помогает пережить трудный период самоизоляции.

Напомним, 51-летний Лагутенко женат на гимнастке и модели Анне Жуковой. У пары двое дочерей: Валентина-Вероника и Летиция. Судя по ролику, девочки готовы к звездной карьере.