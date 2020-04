Против коронавируса: зарубежные звезды соберутся на грандиозном концерте

Зарубежные звезды выступят на грандиозном концерте, который будет посвящен борьбе с коронавирусом. Организатором выступает Всемирная организация здравоохранения, а музыканту таким образом отдадут честь всем сотрудникам медицинской сферы, которые круглосуточно стоят на страже нашего здоровья и сражаются с эпидемией.

Состоится это мероприятие под названием One World: Together at Home уже 18 апреля и понаблюдать за ним можно будет как на зарубежных телеканалах вроде CBS и NBC, так и в популярных онлайн-сервисах. Приглашенные звезды впечатляют, это Билли Айлиш, Элтон Джон, Пол Маккартни и многие другие. Причем Леди Гага не только споет, но и станет ведущей, присоединившись к таким звездам, как Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольберт.