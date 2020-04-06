Большой куш: на аукционе в Техасе продали белую перчатку Майкла Джексона

Пока мир продолжает страдать от коронавируса, в штате Техас одну белую перчатку продали за 104 тысячи долларов. Секрет в том, что она принадлежала самому Майклу Джексону. Предмет одежды был продан после проведения аукциона, сообщает издание The Sun. Разумеется, перчатка была не совсем обычная, хотя носить ее сейчас вряд ли кто-то будет. Аксессуар буквально усыпан кристаллами от Svarovski и был непременным атрибутом музыканта. Именно она фигурировала во многих клипах певца, а также Майкл часто выступал на концертах именно с этой перчаткой.

В одном из давних интервью певец давал объяснения, почему он носит лишь одну перчатку. По его словам, это выглядит куда круче, чем если бы он носил две.

Новый владелец перчатки предпочел остаться неизвестным, но ему прислали письмо из звукозаписывающей компании MJJ Productions, в котором сообщили, что предмет одежды был пожертвован в фонд Unicef в 1998 году.