«Никаких доходов не предвидится»: Мазаев пожаловался на проблемы с деньгами из-за коронавируса

По словам исполнителя, у него несколько человек на зарплате и ему придется платить им деньги, чтобы они не ушли.

Музыкант Сергей Мазаев пожаловался, что певцы, и он в том числе, попали в тяжелое финансовое положение из-за пандемии коронавируса.

«У нас все концерты отменили, никаких доходов в ближайший месяц не предвидится абсолютно, если не брать только приобретение песен и альбомов в Интернете». Сергей Мазаев

Как отметил лидер группы «Моральный кодекс», люди в России неактивно покупают музыку в Интернете, поэтому в этой сфере много денег не заработать. Эта культура, как он сказал, не развита и это совсем не те средства, на которые можно безбедно существовать.

Сейчас Мазаев, по собственному признанию, сочиняет песни дома, читает книги. У него появилось масса свободного времени. Как отметил певец, у него несколько человек сидят на зарплате. Их труд он будет оплачивать из собственного кармана пока нельзя выходить из дома и работать, потому что это профессионалы и он не может их потерять, сообщает «Московский комсомолец».