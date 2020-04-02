Новая жертва: от коронавируса скончался знаменитый композитор Адам Шлезингер

Автор музыки к фильмам «Я, снова я и Ирэн», «Очень страшное кино», «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» погиб в возрасте 52 лет.

По данным на 2 апреля, опасная инфекция CoViD-19 унесла жизни почти 50 тысяч человек по всем миру. Среди погибших – итальянская актриса Лючия Бозе, «бард американского театра» сценарист и драматург Терренс Макнэлли, американский актер Марк Блум, французский джазмен Ману Дибанго. Печальный список жертв коронавируса пополнился фамилией еще одной знаменитости. На 53-м году жизни скончался известный американский композитор и певец Адам Шлезингер.

Шлезингер прославился тем, что писал музыку для кинокартин, театральных постановок и мюзиклов, а также для ТВ. Например, он написал музыку к таким фильмам, как «Я, снова я и Ирэн», «Очень страшное кино», «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» и многим другим. Его несколько раз номинировали на премию «Оскар» и «Золотой глобус», он становился обладателем премии «Грэмми», трижды получил «Эмми» и награду в области поп-музыки ASCAP.