Создатель хита I Love Rock ‘n’ Roll скончался из-за осложнений от коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает распространение по планете и, к сожалению, без жертв не обходится. В своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook Лора Мерилл сообщила о смерти отца Алана. Напомним, именно он был одним из авторов хита I Love Rock ‘n’ Roll. Как стало известно, мужчина скончался в возрасте 69 лет из-за осложнений вызванных COVID-19.

I’ve been trying to sleep but I can’t. I woke up normally yesterday with the world at my feet and now today I lay here… Опубликовано Laura Merrill Воскресенье, 29 марта 2020 г.

Как рассказала Лора в своем посте, ей дали всего несколько минут на прощание с отцом, после чего увели, дабы избежать возможного заражения коронавирусом. Также она попросила всех отнестись к эпидемии максимально серьезно. Мол, все воспринимается легко, когда читаешь о COVID-19 в новостях в социальных сетях, однако когда вирус приходит в твой родной дом, становится уже не до смеха. Лора посоветовала всем, кто может, не покидать свои дома и соблюдать самоизоляцию.