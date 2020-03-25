«Всегда не очень любила мейнстрим»: группа «Маша и Медведи» не будет петь про вирусы

25 марта в 20:00 в прямом эфире радио «Комсомольская правда» начнется концерт рок-группы «Маша и Медведи». Музыканты будут играть для оставшихся дома слушателей около 1,5 часа. Ведущие радио «Комсомольская правда» заранее связались с солисткой коллектива Машей Макаровой и спросили, не добавляет ли она в свои песни актуальные строчки про вирусы, чистые руки и карантин.

«Я вообще всегда не очень любила мейнстрим, — посмеялась в ответ певица. — Поэтому мы не будем заниматься тем, чем занимается львиная доля населения».

Относительно артистов, которые пытаются «выехать на модной теме», Макарова иронично сказала, что люди развлекаются, как хотят. Осуждать или высмеивать кого-то певица не собирается, так в целом хорошо относится ко всем.

Рокерша отметила, что проведет концерт в поддержку Фонда Константина Хабенского. По ее словам, если ждешь помощи для себя, то самое лучшее средство — помочь другому. Что особенно важно в период пандемии.