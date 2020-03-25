Буйнов признался, что хит «Пустой бамбук» родился благодаря Пугачевой и Барыкину

В 1995 году Примадонна и музыкант пришли в гости к своему другу.

Певец Александр Буйнов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как родился один из его главных хитов — песня «Пустой бамбук». В середине девяностых годов эта композиция была необычайно популярна на телевидении. Клип крутили в день по несколько раз.

«Приезжает где-то году в 1995-м ко мне домой Алла Пугачева и Александр Барыкин. Тогда, представляете, люди просто ходили друг к другу в гости. Саша Барыкин чуть ли не с порога попросил коньячку. Потом мы пошли покурить». Александр Буйнов

По словам Буйнова на балконе у него состоялся разговор с Барыкиным, который он запомнил на всю жизнь.

«Саша сказал тогда: «Знаешь, Буй, я сейчас не пью и не курю. И занимаюсь гимнастикой ушу». Я, конечно, ему не поверил. Тем более, что он только выпил литр коньяка. Но Барыкин продолжил: «Понимаешь, старик. Это такая дыхательная гимнастика. Пропускаешь через себя воздух. Из тебя выходит весь негатив. Ты становишься чистым, как кусочек льда. Это упражнение называется «пустой бамбук». Так что песня называется в честь упражнения, о котором мне рассказал Барыкин», — отметил Александр Буйнов.