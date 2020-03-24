«Хочу, чтобы гордились»: Никита Пресняков решил исполнить мечту

28-летний внук Аллы Пугачевой решил исполнить мечту и пробиться в клип всемирно известной группы Linkin Park. Ранее Никита Пресняков неоднократно признавался, что именно музыка американской рок-группы вдохновила его на занятия пением, а в дальнейшем и определила направление, в котором ныне работает основанная Пресняковым группа Multiverse. Сейчас же Никите выдалась удивительная возможность проявить себя в Америке: гитарист коллектива Майк Шинода объявил вокальный конкурс для поклонников творчества Linkin Park. Лучшие смогут приехать и лично спеть новую песню Open door.

Видео своей попытки Никита выложил на личной странице в Instagram, не забыв поблагодарить своего кумира за шанс.

«Спасибо, Майк, за эту возможность. Я рад принять участие в этом конкурсе. Ты и Честер вдохновили многих ребят, чтобы делать музыку. Хочу, чтобы вы гордились нами», — написал он.

Поклонники Преснякова оказались приятно удивлены карьерными амбициями юноши. Они пожелали Никите удачи и припомнили, что у целеустремленного парня на ноге красуется татуировка-логотип американцев. По их уверениям, ни Шинода, ни остальные участники именитого коллектива не смогут остаться равнодушны.