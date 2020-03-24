В активном поиске: Влад Соколовский выпустил клип на песню «Найти себя»

24 марта в Сети появился новый клип певца Влада Соколовского «Найти себя». Сама песня была представлена незадолго до этого.

В ролике лирический герой артиста просыпается в незнакомом месте и в прямом смысле слова пытается найтись. По пути ему встречается девушка, с которой у мужчины происходит полная аллегорий борьба. Но певец бежит дальше, чтобы выйти к морю, где зрителям представлен мальчик, олицетворяющий героя в детстве.

«Будучи детьми, мы плыли по течению и не понимали, сколько всего впитываем в себя от родителей, друзей и окружения. Вырастая, мы часто придерживаемся неправильных установок, которые стали следствием событий из детства. Главное, что я хочу донести до тех, кто услышит эту песню и посмотрит клип, — чтобы быть в гармонии в настоящем, нужно хорошенько поработать над своим прошлым», — рассказал 28-летний артист.

Режиссер клипа — Катя Рыбка. Вместе с Соколовским в нем снялись Яся Велина и Тимофей Яковлев.