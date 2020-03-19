Не только Бузова: Zivert стала новой ведущей «Муз-ТВ»

Хорошие новости для всех любителей качественной музыки, новой ведущей танцевального чарта DFM DANCE CHART на телеканале «Муз-ТВ» стала певица Zivert. В DFM DANCE CHART, созданном при поддержке танцевального радио DFM, попадают самые актуальные dance-треки от модных и амбициозных музыкантов как российской, так и зарубежной эстрады.

Уже в эту пятницу, 20 марта, зрители смогут почувствовать и увидеть сумасшедшую энергию Zivert и специально отобранных танцевальных хитов в танцевальном чарте на DFM.

Как рассказала певица, она вместе со зрителями насладится лучшими танцевальными треками недели и советует всегда танцевать так, как будто никто не видит.