Певец JONY рассказал, как у него родился один из главных хитов «Комета»

По словам исполнителя, идея пришла в голову на смотровой площадке МГУ.

Певец JONY стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он рассказал, как родился один из его главных хитов — песня «Комета», которая сегодня необычайно популярна среди молодёжи.

«Эту песню я написал на смотровой площадке МГУ. Приехал туда однажды утром. Как-то это все быстро мне в голову пришло. Слова родились буквально в течение нескольких минут». JONY

Интересно, что в композиции он использовал слова из стихотворения «Зимний вечер» писателя Александра Пушкина. «Буря мглою небо кроет. Вихри снежные крутя. То, как зверь, она завоет. То заплачет, как дитя».

«Это была моя идея соединить песню и стихи Александра Пушкина. Я решил, что это будет полезно для всех», — отметил он.

Сейчас у JONY, как и у большинства исполнителей непростые времена. Из-за коронавируса отменяются и переносятся концерты.

«Коронавирус, безусловно, сказывается на нашей жизни. Многие концерты перенеслись. Некоторые на осень, некоторые на лето. Я считаю, что главное в этой ситуации не паниковать. Я сейчас сижу дома и пишу новые песни. С пользой использую появившееся время», — сказал музыкант.