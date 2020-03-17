Бесплатно и с настроением: солист Coldplay устроил концерт для всех желающих

Эпидемия коронавируса так или иначе коснулась практически всех жителей планеты. Солист группы Coldplay Крис Мартин также не избежал влияния эпидемии. В данный момент музыкант придерживается карантина, но при этом не забывает и о своих преданных поклонниках. Так что, использовав гитару, пианино и онлайн-трансляцию в соцсети Instagram, Крис устроил настоящий концерт, на котором мог поприсутствовать кто угодно.

Мартин исполнил такие композиции, как Green Eyes, Yellow, Viva La Vida и многие другие, при этом не забывая читать сообщения фанатов. Стоит отметить, что концерт не был полноценной импровизацией, Всемирная организация здравоохранения запустила акцию «Вместе, дома», в рамках которой проводится сбор средств на борьбу с эпидемией.