Алибасов поделился снимком с изменившейся до неузнаваемости Татьяной Овсиенко

Многие поклонники отметили, что исполнительница «перекроила себя вдоль и поперек».

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в Instagram разместил снимок, на котором он в компании звезды девяностых годов прошлого века — яркой исполнительницы Татьяны Овсиенко.

«Девочки, все помнят, в чем секрет женского счастья? Прекрасная Татьяна Овсиенко вам подскажет». Бари Алибасов

Отметим, что сейчас Татьяне Овсиенко 53 года. В девяностых годах прошлого века на всю страну гремели ее хиты «Женское счастье», «Красивая девчонка», «За розовым морем».

Между тем в комментариях часть пользователей не узнали звезду. Многие стали задавать Бари Алибасову вопрос, что сделала со своим лицом Татьяна Овсиенко. «Это не она. Что с губами у этой женщины?» «Перекроила себя вдоль и поперек», «На кого она стала похожа? Тетка надутая», «Татьяна, совсем не узнать».

Добавим, что последний альбом звезды датирован 2013 годом. Он получил название «Время». Овсиенко несколько раз предпринимала попытку реанимировать свою карьеру. Впрочем, особых успехов на этом поприще она не добилась.