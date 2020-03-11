«Он на птичьих правах сейчас живет в Америке»: Шахрин высказался о Максе Покровском

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин объяснил, почему в прошлом году его команда не отказалась от участия в фестивале «Шашлык Live». Как известно, параллельно в столице проходил протестный митинг на проспекте Сахарова. Многие тогда посчитали, что Шахрин и его команда продались власти. В сторону группы летели стрелы негатива. Многие даже призывали не ходить на концерты музыкального коллектива. От участия в фестивале по разным причинам отказались группы «Браво», Tequilajazzz и Максим Покровкий с «Ногу свело».

Как отметил Шахрин, он ничего не знал о митинге на площади Сахарова. Организаторы заплатили им денег, оплатили заранее перелет бизнес-классом. Как считает певец, каждый сам должен был в тот день решить – идти на митинг или на фестиваль.

Как заметил Шахрин, группа «Ногу свело» и некоторые другие отказались от фестиваля, потому что их подписывали в последний момент. Они не успели получить гонорар и имели права отказаться, сообщает «АиФ».