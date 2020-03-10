«Не говори маме»: Виктор Дробыш подарил девушкам горячий бойз-бенд

На 8 Марта продюсер Виктор Дробыш сделал девушкам оригинальный подарок. Он представил слушательницам новую музыкальную группу — горячий бойз-бенд «Не говори маме». Это четыре горячих красавчика в возрасте около 20 лет, которые сразу же представили песню «Нет 18-ти».

Дебютный трек рассказывает историю юной влюбленности. Девочке еще нет 18 лет, но парень не может сдержать своих чувств к ней, и парочке совершенно все равно на возраст и запреты родителей. Даже само название группы «Не говори маме» как бы намекает, что их песни лучше слушать подальше от строгих взрослых.

За пару дней трек набрал несколько тысяч прослушиваний. Группа уже начала обрастать фанатской базой, в которой, как и следовало ожидать, в основном юные девушки. «Жжете, мальчики!», «Песня просто вау! Она уже, наверное, как пять минут стоит на перемотке», «Крутой трек! С премьерой, ребята!» — такие комментарии оставляют молодые слушатели.