«Я в восторге от Бали, там даже чаевые принимали с благодарностью и смущением»
Ирина Безрукова
Звездный гость
«Надежда Бабкина призналась, что живет одна»
Лера Кудрявцева

Виноват коронавирус: один из крупнейших музыкальных фестивалей «Коачелла» отменен

Организаторы не хотят распространения болезни.

Виноват коронавирус: один из крупнейших музыкальных фестивалей «Коачелла» отменен
Фестиваль «Коачелла». Фото: Wikipedia/Jason Persse from Brooklyn

Эпидемия коронавируса продолжает шагать по планете и портить жизнь людям. Недавно стало известно, что один из крупнейших музыкальных фестивалей «Коачелла» отменен, организаторы не хотят распространения болезни. Как сообщает издание The Sun, информация об отмене мероприятия появилась во вторник, 10 марта.

Все дело в том, что «Коачелла» проводится в Калифорнии, в округе Риверсайд, а там были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Но не стоит огорчаться, фестиваль перенесут на более позднее время, с апреля на октябрь. Правда учитывая, что многие зрители заранее готовили свои отпуска именно к весне, вряд ли эту новость воспримут с радостью. Напомним, на «Коачелле» должна была выступить и группа «Ленинград».

Эпидемия тем временем продолжает распространяться, а ученые обещают лекарство не раньше, чем летом.

 

Тэги

КоачеллакоронавирусНовости googleновости музыкифестиваль
Loading...