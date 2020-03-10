Виноват коронавирус: один из крупнейших музыкальных фестивалей «Коачелла» отменен

Эпидемия коронавируса продолжает шагать по планете и портить жизнь людям. Недавно стало известно, что один из крупнейших музыкальных фестивалей «Коачелла» отменен, организаторы не хотят распространения болезни. Как сообщает издание The Sun, информация об отмене мероприятия появилась во вторник, 10 марта.

Все дело в том, что «Коачелла» проводится в Калифорнии, в округе Риверсайд, а там были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Но не стоит огорчаться, фестиваль перенесут на более позднее время, с апреля на октябрь. Правда учитывая, что многие зрители заранее готовили свои отпуска именно к весне, вряд ли эту новость воспримут с радостью. Напомним, на «Коачелле» должна была выступить и группа «Ленинград».

Эпидемия тем временем продолжает распространяться, а ученые обещают лекарство не раньше, чем летом.