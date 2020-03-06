Разин «запутался в показаниях» объясняя, почему Буланова стала певицей благодаря ему

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, судя по всему, допустил ряд неточностей, говоря о дне рождения эстрадной исполнительницы Татьяны Булановой. Во-первых, он заявил, что поздравляет ее с юбилеем. На самом деле юбилей, 50 лет, она праздновала в прошлом году. 6 марта 2020 года ей исполнился уже 51 год.

Далее в своей поздравительной речи Андрей Разин заявил, что в 1988 году, когда исполнительница училась в восьмом классе, она пришла на его концерт в СКК, после которого решила, что станет певицей. Между тем в 1988 году Татьяне Булановой, которая родилась 6 марта 1969 года было уже 19 лет. То есть учиться в восьмом классе она не могла. Во всяком случае в открытых источниках нет информации, что она была двоечницей и ее несколько раз оставляли на второй год.

Более того, в 1987 году Татьяна Буланова была уже зачислена на вечернее отделение библиотечного факультета Ленинградского института культуры по специальности «библиотекарь-библиограф».