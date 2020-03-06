Игорь Крутой принес извинения Андрею Разину за эфир у Малахова

Продюсер «Ласкового мая» назвал его единственным порядочным человеком, кто был в тот день в студии.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что «единственным порядочным человеком», который был в студии у Андрея Малахова несколько недель назад, оказался композитор Игорь Крутой. Напомним, во время эфира у телеведущего разговор зашел о том, что Андрей Разин поет песни Юрия Шатунова под фонограмму. На стороне певца, в частности, выступил Лев Лещенко. На него в итоге Разин подал в суд, так как считает, что его оклеветали.

Был в студии в тот вечер и Игорь Крутой. Как отметил Разин, композитор ему позвонил и принес извинения. Он не ожидал такой провокации от Малахова и сам был подставлен.

«Он, в отличие от этих негодяев, порядочный человек. Спасибо, Игорь Яковлевич, за понимание того, что вас просто подставили. Но они за это очень сильно поплатятся и ответят». Андрей Разин

Как считает продюсер, людьми просто движет зависть. Они не могут смириться, что Разин стал мегапопулярным продюсером еще во времена Советского Союза. Также он отметил, что Юра Шатунов был неспособен создать группу «Ласковый май», как некоторые уверяют. На момент, когда он оказался в коллективе, ему было всего 13 лет.