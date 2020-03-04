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Вложили душу: Успенская записала дуэт с Наргиз Закировой

Королева русского шансона обещает поделиться в песне самым сокровенным.

Вложили душу: Успенская записала дуэт с Наргиз Закировой
Любовь Успенская. Фото: globallookpress.com

Любовь Успенская и экстравагантная певица Наргиз подготовили совместный хит, сообщила на своей странице в «Инстаграме» исполнительница шансона. По ее заверениям, это будет настоящий подарок поклонникам от артисток, потому что певицы записали песню, в которую «вложили душу».

«Только эта музыка сможет передать вам наше душевное, внутреннее состояние! Только чувственные люди смогут понять и услышать ее! Мы — едины! Для любви, дружбы, верности, добра — нет границ», — убеждена Успенская.

В публикации Успенская представила отрывок композиции. В ней речь идет о том, что двум артисткам приходится считать родными две страны – Россию и Америку. «Две перелетных птицы, и нет для нас границы», — поют звезды.

Долгое время Успенская жила в эмиграции за океаном, сейчас там проживает ее дочь. Наргиз в настоящее время живет в США и считает Америку своим домом.

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