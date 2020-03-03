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Не прошло и года: директора премии «Грэмми» уволили

Дебора Дуган обвиняла руководство в расизме и коррупции.

Не прошло и года: директора премии «Грэмми» уволили
Бывший исполнительный директор премии «Грэмми» Дебору Дуган. Фото: Globallookpress

Что будет, если начать обвинять руководство «Грэмми» в расизме и коррупции? Исполнительный директор премии на своем примере показала, что без веских доказательств не стоит делать такие заявления в современном мире — Дебору Дуган уволили. Как сообщает издание Variety, Дуган заняла этот пост в прошлом году и сразу же начала с критики системы работы премии, а спустя некоторое время неизвестная сотрудница совета директоров обвинила Дебору в вызывающем поведении.

Было проведено масштабное расследование, опросили более 30 свидетелей. Расследование закончилось тем, что женщину посчитали непригодной к работе на данной должности, при этом сама Дуган заявила, что с ней никто ни разу не пытался обсудить ситуацию. Там что в итоге перед самой церемонией Дебору отстранили от должности.

Напомним, Дуган была первой женщиной, которая возглавила Национальную академию искусств и науки звукозаписи.

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