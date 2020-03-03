«Парни из мира «этих ваших интернетов»: депутат Поклонская оценила шансы Little Big на «Евровидении»

Законотворец считает, что сама поездка на конкурс — это уже большая победа.

Активно использующая Интернет и соцсети для выражения своей позиции Наталья Поклонская высказала свое мнение по поводу участия группы Little Big на «Евровидении» от нашей страны. Депутат считает, что это уже большая победа, потому что два мира — телевидение и Интернет — объединились:

«Одни боялись других — прямо как две деревни, переругавшиеся вдрызг. А теперь на «Евровидение» поедут как раз парни из мира «этих ваших интернетов». Можно смело сказать, что два разных мира признали друг друга и теперь будут существовать в неразрывной спайке», — констатировала парламентарий.

Ранее по поводу новости о том, кто именно поедет на масштабный конкурс, высказались продюсеры Максим Фадеев и Яна Рудковская.

Рудковская уверена, что ребята, которые так популярны за рубежом и под музыку которых танцуют даже голливудские звезды, «всех порвут».