Первая участница на «Евровидении» от России Юдифь о Little Big: «Следующим поедет Моргенштерн»

Советская певица Юдифь, которая удостоилась права первой представить Россию на «Евровидении» в 1994 году, неоднозначно отнеслась к выбору группы Little Big. В беседе с порталом Teleprogramma.pro артистка задала всерьез волнующий ее вопрос – на каком основании телеканал отдал предпочтение конкретно этому музыкальному коллективу.

«Бог их знает, что из этого выйдет! Если телеканал выбрал эту группу только на основании просмотров в YouTube, то такими темпами мы скоро докатимся до Моргенштерна! Если упор был только на этот показатель, то выглядит это странно», — сказала она.

Мария Кац (именно так звучит настоящее имя певицы) отметила, что после официального объявления специально ознакомилась с творчеством петербуржцев. То, что они показывают – не ново, считает она. Нечто похожее в 80-е годы демонстрировала шведская группа Army of Lovers.

«Ребята исповедуют жанр пародии. Они прикольные и замечательные, у них хорошо получается, но подобный формат – это музыкальная эксцентрика. К реальному пению относится мало. Если продюсеры считают, что тенденции мирового шоу-бизнеса пародийные, то тогда это решение становится мне более-менее понятно», — отметила Юдифь.

Первая участница подметила, что вместе с дочерью на регулярной основе смотрит и оба полуфинала, и финал. Юдифь с легкостью может назвать победителя, потому что такового видно сразу. Оценить шансы Little Big Кац сложно, поскольку пока что она не познакомилась с остальными претендентами, но она уверена – наверняка в Нидерланды приедут и те, кто, что называется, «более раскручен».