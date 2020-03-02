Шоу отменяется: Наталья Орейро отменила гастрольный тур по России

Певица не сможет в ближайшее время порадовать нас своими песнями.

Плохие новости для всех российских поклонников песен Натальи Орейро. Певица из Уругвая отменила свой гастрольный тур по России, информация об этом появилась в официальной группе мероприятия в соцсети.

Как сообщают организаторы концертов, возникли некие проблемы, при этом не имеющие отношения к певице. Именно из-за этих таинственных неурядиц все выступления, запланированные на март и апрель 2020 года, не состоятся. При этом не стоит волноваться, концерты постараются перенести на осень этого года, так что если все сложится удачно, то певица все же посетит Россию.

Напомним, гастрольный тур был приурочен к юбилейному 20-летию певицы на большой сцене. Причины отмены концертов пока остаются неизвестными.