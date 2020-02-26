«Сначала Макс Корж, потом Макс Корж, затем – я»: Олег ЛСП назвал главных белорусских артистов

Артист из Белоруссии Олег ЛСП побывал в гостях у Антона Беляева (Therr Maitz) на Show LAB, где сделал главные признания в своей жизни.

Например, 30-летний рэп-исполнитель признался коллеге по музыкальному цеху, что считает песню поп-идола 90-х Андрея Губина «Мальчик-бродяга» гениальной.

По словам ЛСП, особый драматизм ей придает, с одной стороны, веселый музыкальный мотивчик, с другой — грустная и даже в чем-то безысходная история самого маленького бродяжки. Песня «Беспризорник» некогда популярной российской группы Hi-Fi тоже стоит на вершине драматургии.

Упомянул ЛСП в беседе и других исполнителей, которые сформировали его вкус и музыкальные пристрастия. Так, в детстве у него было всего две любимых кассеты: «Бременские музыканты» и сольный альбом лидера группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова «Маленький фриц».

«В шестилетнем возрасте я слушал песни о Гитлере и Еве Браун Самойлова в качестве колыбельной перед сном» Олег ЛСП

Также Олег ЛСП рассказал, кого из современных артистов белорусского происхождения считает самыми топовыми на сегодняшней сцене. «Макс Корж однозначно, потому что он пацан. Он менее коммерческий и более народный. Потом иду я», – пояснил свою точку зрения певец.

21–летнего Тиму Белорусских, чья песня «Мокрые кроссы» в 2018 году вошла в пятерку музыкальных стримингов Apple Music, ЛСП видит аутентичным и одновременно перспективным продолжателем музыкальных традиций «старой гвардии».

ЛСП — сценическое имя рэпера и автора песен Олега Савченко. Он родился в Витебске в семье журналистов. Окончил филологический факультет Минского государственного лингвистического университета. Первые записи выпустил в 2007 году, в возрасте 18 лет. В многочисленных интервью дает самые различные версии расшифровки псевдонима, в частности, последняя звучит как «любовь, семья, порядочность». Женат.