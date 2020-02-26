«Сначала Макс Корж, потом Макс Корж, затем – я»: Олег ЛСП назвал главных белорусских артистов

Например, 30-летний рэп-исполнитель признался коллеге по музыкальному цеху, что считает песню поп-идола 90-х Андрея Губина «Мальчик-бродяга» гениальной.
По словам ЛСП, особый драматизм ей придает, с одной стороны, веселый музыкальный мотивчик, с другой — грустная и даже в чем-то безысходная история самого маленького бродяжки. Песня «Беспризорник» некогда популярной российской группы Hi-Fi тоже стоит на вершине драматургии.
Упомянул ЛСП в беседе и других исполнителей, которые сформировали его вкус и музыкальные пристрастия. Так, в детстве у него было всего две любимых кассеты: «Бременские музыканты» и сольный альбом лидера группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова «Маленький фриц».
«В шестилетнем возрасте я слушал песни о Гитлере и Еве Браун Самойлова в качестве колыбельной перед сном»
Также Олег ЛСП рассказал, кого из современных артистов белорусского происхождения считает самыми топовыми на сегодняшней сцене. «Макс Корж однозначно, потому что он пацан. Он менее коммерческий и более народный. Потом иду я», – пояснил свою точку зрения певец.
21–летнего Тиму Белорусских, чья песня «Мокрые кроссы» в 2018 году вошла в пятерку музыкальных стримингов Apple Music, ЛСП видит аутентичным и одновременно перспективным продолжателем музыкальных традиций «старой гвардии».
ЛСП — сценическое имя рэпера и автора песен Олега Савченко. Он родился в Витебске в семье журналистов. Окончил филологический факультет Минского государственного лингвистического университета. Первые записи выпустил в 2007 году, в возрасте 18 лет. В многочисленных интервью дает самые различные версии расшифровки псевдонима, в частности, последняя звучит как «любовь, семья, порядочность». Женат.