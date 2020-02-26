«Как петь, когда сердце сломано?»: певица Даффи призналась в страшном прошлом

В своем Instagram-аккаунте исполнительница, названная в свое время «новой Эми Уайнхаус», рассказала, что все это время она проходила реабилитацию после сексуального насилия. Как призналась 35-летняя Даффи, ее несколько дней удерживали в плену, силой накачивали наркотиками и насиловали.
На страничку обладательницы шестикратноплатинового альбома сразу подписалось более 100 тыс. фолловеров. Они поинтересовались, почему же певица не рассказала о своей трагедии через музыку, не выразила боль через тексты.
«Как я могу петь, когда сердце сломано? Теперь оно восстановилось».
Откровения, по словам молодой женщины, дались нелегко, но, поднимая в публичном пространстве тяжелую тему сексуального насилия, она ощущает себя более свободной.
«Теперь я в безопасности и могу чувствовать солнечный свет в сердце».
При этом, певица сразу обозначила границы приватности, попросила не тревожить ее семью и пообещала позже дать большое развернутое интервью.
Эйми Энн Даффи родилась в Англии. Способность к музыке обнаружилась у девочки в 6 лет. Уже в 2003 году Даффи заняла второе место в крупном вокальном телеконкурсе, где ее заметил один из членов жюри и помог выпустить дебютный альбом из баллад в кельтском звучании.
Спустя 6 лет «Дасти Спрингфилд новой эпохи» получила Brit Awards как лучшая певица, за альбом Rockferry и как открытие года. В США британскую поп-диву и по сей день видят как часть новейшего британского вторжения наравне с The Beatles и The Rolling Stones.