«Как петь, когда сердце сломано?»: певица Даффи призналась в страшном прошлом

Английская поп-певица Даффи, популярная в начале 2000-х, сделала страшное признание. Она пояснила причину, по которой ушла со сцены на самом пике своей карьеры в 2013 году.

В своем Instagram-аккаунте исполнительница, названная в свое время «новой Эми Уайнхаус», рассказала, что все это время она проходила реабилитацию после сексуального насилия. Как призналась 35-летняя Даффи, ее несколько дней удерживали в плену, силой накачивали наркотиками и насиловали.

На страничку обладательницы шестикратноплатинового альбома сразу подписалось более 100 тыс. фолловеров. Они поинтересовались, почему же певица не рассказала о своей трагедии через музыку, не выразила боль через тексты.

«Как я могу петь, когда сердце сломано? Теперь оно восстановилось». Ответ Даффи на многочисленные вопросы и сочувствие со стороны поклонников

Откровения, по словам молодой женщины, дались нелегко, но, поднимая в публичном пространстве тяжелую тему сексуального насилия, она ощущает себя более свободной.

«Теперь я в безопасности и могу чувствовать солнечный свет в сердце». Написала Даффи в соцсетях

При этом, певица сразу обозначила границы приватности, попросила не тревожить ее семью и пообещала позже дать большое развернутое интервью.

Эйми Энн Даффи родилась в Англии. Способность к музыке обнаружилась у девочки в 6 лет. Уже в 2003 году Даффи заняла второе место в крупном вокальном телеконкурсе, где ее заметил один из членов жюри и помог выпустить дебютный альбом из баллад в кельтском звучании.

Спустя 6 лет «Дасти Спрингфилд новой эпохи» получила Brit Awards как лучшая певица, за альбом Rockferry и как открытие года. В США британскую поп-диву и по сей день видят как часть новейшего британского вторжения наравне с The Beatles и The Rolling Stones.