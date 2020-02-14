«Лене привет»: Клюкину перепутали с Темниковой в дебютном клипе

Многие слушатели откровенно заявили – им показалось, что звезда «Холостяка» пела не сама.

Слушатели перепутали Дарью Клюкину с Еленой Темниковой в дебютном клипе звезды «Холостяка». В День святого Валентина супруга медиаменеджера Владимира Чопова презентовала свой первый видеоряд к новой песне «Не так, как у всех». В ходе съемок Клюкина сменила несколько образов и даже перевоплотилась в роковую брюнетку с каре.

Сама Даша признавалась, что работа над клипом была очень важна для нее – о том, как лучше преподнести тот или иной эпизод, она думала не только днем, но и перед сном.

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«Люблю новые образы! Особенно, когда они — часть важной для меня съемки!» — подчеркивала модель.

14 февраля клип-таки увидел свет. Вопреки ожиданиям Клюкиной и ее команды, итоговая работа понравилась не всем. Многие фолловеры усмотрели в четырехминутном ролике пародию на Елену Темникову. Некоторые и вовсе уверенно заявили – Даша поет не сама, а делает это бывшая солистка «Серебра». «Не так, как у всех, а получилось, как у всех», «Лене привет большой», «Мне кажется, или Темникова и поет?», «Почему я слышу голос Лены Темниковой?» — писали они. Некоторые и вовсе поиронизировали, что « в команде Бузовой прибыло».

Нашлись и те, кому и песня, и Даша в клипе понравились очень. Они заявили, что уралочка выглядит превосходно.