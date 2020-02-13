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Сингл 34-летней выдержки: в Сети появился новый трек группы «Кино»

Песня «Ты мог бы быть героем» была записана для так и неизданного когда-то альбома.

Сингл 34-летней выдержки: в Сети появился новый трек группы «Кино»
Певец Виктор Цой и группа «Кино». Фото: КП/Тимур Ханов

Издательство Maschina Records совместно с «Фонтанкой» представили сингл неизданной пластинки Виктора Цоя, Юрия Каспаряна, Георгия Гурьянова и Игоря Тихомирова — «Любовь – это не шутка» 1986 года. Послушать новую «старую» песню можно в группе «Афиша PLUS».

Купить альбом с 10 треками можно будет в мае 2020 года. Предзаказ на виниловые пластинки открывается 14 февраля. Тираж – 200 копий. Также будут доступны кассеты, CD и бобинные катушки.

Пластинка прошла посекундную реставрацию и включает в себя уникальные материалы со всеми переговорами, без купюр. На обложке – рисунок Андрея Крисанова. Предыдущая совместная работа художника с «Кино» – альбом «Группа крови».

Напомним, о неопубликованной пластинке «Кино» стало известно в декабре 2018 года. Сюрпризом для поклонников группы стала еще одна новость – спустя 30 лет экс-участники решили собраться вместе и дать концерты осенью в Москве и Санкт-Петербурге.

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«Любовь – это не шутка»альбом «Группа крови»Виктор Цойгруппа КиноНовости google
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