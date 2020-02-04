Музыка

Статистика и только: Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей

Сервис Spotify по праву назвал артистку самой популярной среди своих пользователей.

Статистика и только: Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей
Певица Ариана Гранде. Фото: globallookpress

Согласно мнению экспертов стримингового сервиса Spotify, певица Ариана Гранде стала самой популярной и самой прослушиваемой исполнительницей на сайте. Как сообщает издание Chart Data, песни Ариана пользователи сервиса прослушали суммарно более 3,5 миллиарда раз. Это абсолютный рекорд молодой красотки с отличным голосом. Пожелаем же ей творческих успехов и еще больше побед на музыкальном поприще.

Самыми прослушиваемыми альбомами певицы оказались «My Everything», «Dangerous Woman» и «thank u, next».

Напомним, еще в декабре прошлого года сервис Spotify показал статистику самых прослушиваемых артистов десятилетия, там Ариана Гранде оказалась в топ-5 музыкантов 2019 года.

Это не единственное достижение певицы, в феврале прошлого года стало известно, что Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram. Тогда количество подписавшихся на ее страницу составляло 146,286 миллиона человек. Чейчас эта цифра далеко в прошлом, у артистки уже более 173 миллионов подписчиков.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

SpotifyАриана ГрандеНовости googleновости звёздПевицарейтинг песен
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Статистика и только: Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей
Интересно?
Поделись с друзьями: