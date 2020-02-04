Статистика и только: Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей

Согласно мнению экспертов стримингового сервиса Spotify, певица Ариана Гранде стала самой популярной и самой прослушиваемой исполнительницей на сайте. Как сообщает издание Chart Data, песни Ариана пользователи сервиса прослушали суммарно более 3,5 миллиарда раз. Это абсолютный рекорд молодой красотки с отличным голосом. Пожелаем же ей творческих успехов и еще больше побед на музыкальном поприще.

Самыми прослушиваемыми альбомами певицы оказались «My Everything», «Dangerous Woman» и «thank u, next».

Напомним, еще в декабре прошлого года сервис Spotify показал статистику самых прослушиваемых артистов десятилетия, там Ариана Гранде оказалась в топ-5 музыкантов 2019 года.

Это не единственное достижение певицы, в феврале прошлого года стало известно, что Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram. Тогда количество подписавшихся на ее страницу составляло 146,286 миллиона человек. Чейчас эта цифра далеко в прошлом, у артистки уже более 173 миллионов подписчиков.