Музыка

Лучшие голоса страны: появился список кандидатов на «Евровидение»

Самые сильные артисты России готовы доказать свое превосходство.

Лучшие голоса страны: появился список кандидатов на «Евровидение»
Евровидение-2019. Фото: globallookpress

Один из главных вопросов, ответ на который ищут все любители качественной музыки в нашей стране: «Кто поедет на Евровидение?». Споры о кандидатах ходят уже давно, а некоторые звезды, например, Ольга Бузова, только подогревают интерес своих фанатов внезапными заявлениями о своем возможном участии во всемирно известном конкурсе. Издание Super составило свой список самых вероятных кандидатов на роль представителей России.

Юлия Зиверт — внезапно появившаяся на небосклоне звезда уже не первый год радует поклонников и многие пророчат ей счастливый билет на «Евровидение», а главное, у нее есть поддержка Филиппа Киркорова. Коллектив Little Big давно радует как жителей России, так и многих других стран, ребят любят за их драйв и хиты, которые всегда занимают первые места в трендах Youtube. Один из главных факторов, чтобы отправить на конкурс именно эту команду — их ценят во всем мире, а не только в России. Димаш Кудайберген из Казахстана обладает потрясающим голосом, способным пленить строгих судей из всех стран Европы. Подготовить качественный номер, записать песню и кандидат на первое место готов. Полина Гагарина уже выступала на конкурсе «Евровидение» в 2016 году и готова повторить свой подвиг еще раз. Певица набралась опыта и способна продемонстрировать свои вокальные данные во всей красе. Последним из списка, но далеко не худшим артистом, оказался Александр Панайотов. Звезда проекта «Голос» вполне может покорить слушателей со всего мира, тем более, что ходят слухи, будто бы певца уже тайно выбрали и готовят к конкурсу.

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Лучшие голоса страны: появился список кандидатов на «Евровидение»
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