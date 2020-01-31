Музыка

Тряхнули стариной: группа Gorillaz выпустила новую песню и клип

Композиция Momentary Bliss была записана совместно с рэпером Slowthai и панк-дуэтом Slaves.

Тряхнули стариной: группа Gorillaz выпустила новую песню и клип
Кадр из клипа группы Gorillaz I Am Happy

Известная всем представителям поколения 90-х, группа Gorillaz выпустила новую композицию, а одновременно с ней появился и новый клип на Youtube. Песня Momentary Bliss была записана совместно с рэпером Slowthai и панк-дуэтом Slaves, так что получилось насыщенно и драйвово, послушать стоит всем. Композиция была создана не просто в порыве вдохновения, она должна стать частью нового проекта группы под названием Song Machine.

В чем же он заключается? Коллектив Gorillaz решил отказаться от привычного всем меломанам формата записи музыкальных альбомов, так как это уже прошлый век. Вместо этого будут публиковаться так называемые серии, с новыми песнями, студийными видеозаписями и интервью со знаменитыми исполнителями и членами коллектива.

Напомним, альбом Gorillaz под названием Humans вышел в апреле 2017 года, а спустя всего год вышел The Now Now. Видимо группа осталась не в восторге от продаж, поэтому решила немного изменить подход к своим релизам.

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Тряхнули стариной: группа Gorillaz выпустила новую песню и клип
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