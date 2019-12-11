Музыка

«Мокрые кроссы» и «Грустный дэнс»: «Вконтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

Также объявлены победители в номинациях «артист года» и «прорыв года».

«Мокрые кроссы» и «Грустный дэнс»: «Вконтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Социальная сеть Вконтакте. Фото: КП/Осипова Анастасия

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с музыкальным сервисом BOOM опубликовала свой топ самых популярных хитов 2019 года. Лучшим альбомом стал «Твой первый диск – моя кассета» Тимы Белорусских, певец также стал победителем в номинации «Артист-2019». Его треки послушали более 1 миллиарда раз.

Тима Белорусских на VK Fest.
Тима Белорусских на VK Fest. Фото: wikimedia.org/Okras

Песней года стал трек «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артем Качер.

«Прорывом года» объявили песню «Аллея» исполнителя Jony.

В номинации «Выбор пользователей 2019» победил Jah Khalib, композиции его авторства пользователи соцсети чаще других публиковали на своих страницах.

Маркетолог музыкальной платформы ВКонтакте Катерина Хольш отметила, что 2019 стал годом независимых музыкантов, громко заявивших о себе с первых же треков.

Список песен рейтинга Вконтакте.
Список песен рейтинга ВКонтакте. Скриншот, vk.com

Рейтинг самых популярных альбомов 2019 года, по версии ВКонтакте и BOOM, выглядит так:

1. «Твой первый диск – моя кассета» Тима Белорусских

2. «Список твоих мыслей» Jony

3. «Кредо» Gayazov$ Brother$

4. «Dragonborn» Big Baby Tape

5. «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Billie Eilish

6. «7» (Part 1) Artik & Asti

7. «Slime» Face

8. «Хочешь со мной» Ramil’

9. «Не Ангел» Lizer

10. «Аргументы» RSAC

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ВКонтактегрустный дэнсмокрые кроссымузыкапеснирейтингТима Белорусских
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«Мокрые кроссы» и «Грустный дэнс»: «Вконтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
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