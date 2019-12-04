Народный выбор: названа самая популярная песня 2019 года

Музыкальный сервис Shazam подвёл итоги года и рассказал, какие песни чаще всего искали с помощью их приложения. На первом месте оказался хит «Bad Guy» американской певицы Билли Айлиш.

Второе место по популярности занял трек «Someone You Loved» шотландца Льюиса Капальди. Тройку лидеров замыкает весёлая композиция «Dance Monkey» австралийской исполнительницы Tones and I.

В десятку популярных песен, по сообщению Variety, также вошли такие хиты, как «Calma» музыкантов Pedro Capo и Farruko; «Piece Of Your Heart» групп Meduza и Goodboys; «Con Calma» певцов Daddy Yankee и Snow; «Senorita» Шона Мендоса и другие.