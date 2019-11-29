Снуп Догг выпустит альбом с колыбельными

29 ноября выходит новый, необычный альбом американского рэпера Снуп Догга. Композиции, представленные на нем – это аранжировки его собственных хитов, которые адаптированы под колыбельные, пишет Billboard.

Музыкальный проект под названием «Колыбельные исполнения Снуп Догга» выходит в рамках серии Rockabye Baby. Это коллекция инструментальных версий известных песен, записанные специально для детей.

Журналисты подчеркивают, что переделанные версии хитов американского рэпера будут нежными и мелодичными. Это будет просто инструментальное исполнение без текста. Первая композиция из детского альбомы звезды была представлена три дня назад. В цифровом же формате альбом выйдет 6 декабря.

Напомним, в сентябре этого года, казалось бы, радостное событие в жизни семьи Снуп Догга обернулось большой трагедией. У старшего сына исполнителя родился сын, которого родители назвали Кай Лав. Однако, прожил малыш только 10 дней и умер в роддоме.